У Мін’юсті роз’яснили нотаріусам питання використання спецбланків нотаріальних документів

У Мін’юсті зазначили, що дозволяється передача спеціальних бланків нотаріальних документів між нотаріусами, у тому числі поза межами нотаріального округу, із складенням акта приймання-передачі у двох примірниках, засвідчена підписом та печаткою одного з нотаріусів.

Фото: npu.ua

Міністерство юстиції України роз’яснило для нотаріусів питання використання спеціальних бланків нотаріальних документів

Несвоєчасне внесення даних:

Відповідно до положень підпунктів 6, 7 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» нотаріусам дозволено вчиняти нотаріальні дії з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів із можливістю несвоєчасного внесення відомостей про їх використання до Єдиного реєстру спеціальних бланків.

«Таким чином, з огляду на кібератаку росіян, територіальні органи Міністерства юстиції не повинні застосовувати заходи впливу, встановлені законодавством, до нотаріусів за несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків до Єдиного реєстру», - заявили у Мін’юсті.

Передача спеціальних бланків:

Відповідно до підпункту 6 пункту 1 Постанови № 164, дозволяється передача спеціальних бланків нотаріальних документів між нотаріусами, у тому числі поза межами нотаріального округу, із складенням акта приймання-передачі у двох примірниках, засвідчена підписом та печаткою одного з нотаріусів.

Копія примірника (для електронної копії — з накладеними кваліфікованими електронними підписами нотаріусів або одного з них) подається до ДП Національні інформаційні системи протягом 2 робочих днів.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Крім того, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Також ми писали, що Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Додамо, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Разом з тим, Міністерство юстиції України 20 грудня опублікувало лист, в якому роз’яснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій в умовах кібератаки на державні та єдині реєстри.

Ще у Міністерстві юстиції видали офіційне роз’яснення, що робити з реєстрацією народжень та одружень в умовах непрацюючих реєстрів.

Крім того, роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців.

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