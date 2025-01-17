Головною темою Ставки була незалежність України у зброї, — Зеленський

Президент Зеленський провів Ставку присвячену виробництву вітчизняної зброї.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні 17 січня повідомив про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якої обговорювали незалежність України у зброї, а саме виробництво дронів, ракетну програму, технологічні компоненти для армії та інше.

За його словами, держава працює над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні.

Зеленський також прокоментував обстрілу Кривого Рогу, під час якого загинули 4 людей.

"Увесь день тривали рятувальні роботи сьогодні в Кривому Розі після удару російської балістики. Чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Чотирнадцять людей були поранені, їм надано необхідну допомогу. І таких ударів, таких втрат просто не було б уже, якби ми отримали необхідні системи ППО – системи, про які ми давно говоримо з партнерами і які є у світі", - сказав Президент.

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