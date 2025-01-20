20 січня – яке сьогодні свято та головні події

Україна 20 січня вшановує захисників Донецького аеропорту.

Фото: olevsk-gromada.gov.ua

У понеділок, 20 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

В Україні 20 січня – День вшанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні десять років, як завершилися бої за летовище, що тривали з травня 2014-го.

Наказ про встановлення 20 січня Днем вшанування захисників ДАПу ухвалили спільно міністр оборони із головнокомандувачем Збройних сил України у 2022 році. До того в Україні 16 січня вшановували пам’ять «кіборгів».

20 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день прийняття. Цей день був створений, щоб підвищити обізнаність про інклюзивність, рівність та важливість прийняття людей з різними фізичними, психічними або іншими обмеженнями. Це також нагадує про необхідність створення суспільства, де кожна людина, незважаючи на свої відмінності, може бути прийнята, зрозуміла та підтримана. Міжнародний день прийняття сприяє зміцненню соціальної згуртованості, підтримці людей з обмеженими можливостями та розвитку інклюзивних практик у суспільствах по всьому світу.

Також 20 січня День поширення знань про пінгвінів. Цей день має на меті привернути увагу до пінгвінів та їхнього природного середовища, а також підвищити обізнаність про загрози, які виникають через зміну клімату, забруднення навколишнього середовища та інші фактори, що впливають на їхнє існування.

Яке сьогодні церковне свято

20 січня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Євтимія Великого. Віннародився приблизно 377 року в місті Мелітіна в Малій Арменії. Він був сином Павла і Діонісії. Після смерті батька у віці трьох років, його виховував єпископ Мелітенський Отрій. Він був крещений і виконував церковні обов'язки, ставши священиком у віці 28 років. Преподобний Євтимій пішов у паломництво до Іерусалима, де після поклоніння священним місцям, приєднався до монахів у Фаранській лаврі. Потім він переїхав до пустелі Кутила, де жив у затворі разом з іншим відлюдником Феоктистом. Їхня аскетична життєвість привернула увагу інших людей, які хотіли приєднатися до них, і з часом виник монастир Феодосія. Преподобний Євтимій відомий своєю духовною силою та здатністю ісцілювати. Він також заснував монастир Капарвариха біля Хеврона.

Календар важливих подій за 20 січня

1265 рік — Симон де Монфор вперше збирає Палату громад Англійського парламенту;

1320 рік — вперше у Вавелі коронують польського короля;

1633 рік — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушає з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції;

1661 рік — Ян II Казимир надає єзуїтській колегії у Львові «гідність академії і титул університету»;

1841 рік — британці окуповують острів Гонконг;

1892 рік — в Олбані, штат Нью-Йорк, грають першу офіційну баскетбольну гру;

1918 рік — у Києві відкривається всеукраїнський церковний собор;

1920 рік — поляки ліквідовують автономні права та самоврядування Галичини;

1921 рік — Великі національні збори Туреччини приймають першу конституцію країни;

1943 рік — у Головній ставці Гітлера (у Пруссії) міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп і посол Японії Хіроши Ошима підписують договір про економічне співробітництво, метою якого було «об'єднати весь потенціал економічного простору Європи і Східної Азії для ведення тотальної війни»;

1942 рік — на Ванзейській конференції керівники нацистської Німеччини визначають шляхи та засоби «остаточного розв'язання єврейського питання»;

1943 рік — у Вінніпезі (Канада) виходить перший номер газети «Українське слово»;

1945 рік — у Вашингтоні відбувається інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін;

1946 рік — президент США Гаррі Трумен засновує Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ;

1958 рік — у Лондоні з'являються перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах;

1969 рік — республіканець Річард Ніксон стає 37-м президентом США, змінивши на цьому посту колишнього віцепрезидента в адміністрації Джона Кеннеді демократа Ліндона Джонсона, який став президентом після вбивства Кеннеді в 1963;

1972 рік — розпочинається друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року);

1996 рік — лавреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат стає першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером;

2001 рік — за поданням прокуратури президент Кучма звільняє з посади Юлію Тимошенко, віцепрем'єр-міністра уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді, підставі та приховуванні доходів;

2017 рік — 45-м президентом Сполучених Штатів стає Дональд Трамп — найстарший на момент першої інавгурації.

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