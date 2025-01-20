20 января – какой сегодня праздник и главные события

Украина 20 января чествует защитников Донецкого аэропорта.

Фото: olevsk-gromada.gov.ua

В понедельник, 20 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В Украине 20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта. Сегодня десять лет, как завершились бои за аэродром, продолжавшиеся с мая 2014-го.

Приказ об установлении 20 января Днем чествования защитников ДАПу приняли совместно министр обороны с главнокомандующим Вооруженными силами Украины в 2022 году. До этого в Украине 16 января чтили память «киборгов»

20 января в Украине и мире празднуют Международный день принятия. Этот день был создан, чтобы повысить осведомленность об инклюзивности, равенстве и важности принятия людей с разными физическими, психическими или другими ограничениями. Это также напоминает о необходимости создания общества, где каждый человек, несмотря на свои отличия, может быть принят, понят и поддержан. Международный день принятия способствует укреплению социальной сплоченности, поддержке людей с ограниченными возможностями и развитию инклюзивных практик в обществах по всему миру.

Также 20 января День распространения знаний о пингвинах. Цель этой цели – привлечь внимание к пингвинам и их природной среде, а также повысить осведомленность об угрозах, возникающих из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды и других факторов, влияющих на их существование.

Какой сегодня церковный праздник

20 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Евтимия Великого. Он родился примерно в 377 году в городе Мелитина в Малой Армении. Он был сыном Павла и Дионисии. После смерти отца в возрасте трех лет его воспитывал епископ Мелитенский Отрий. Он был крещен и исполнял церковные обязанности, став священником в возрасте 28 лет. Преподобный Евтимий отправился в паломничество в Иерусалим, где после поклонения священным местам присоединился к монахам в Фаранской лавре. Затем он переехал в пустыню Кутила, где жил в затворе вместе с другим отшельником Феоктистом. Их аскетическая жизненность привлекла внимание других людей, желавших присоединиться к ним, и со временем возник монастырь Феодосия. Преподобный Евтимий известен своей духовной силой и способностью исцелять. Он также основал монастырь Капарвариха у Хеврона.

Календарь важных событий за 20 января

1265 год — Симон де Монфор впервые собирает Палату общин Английского парламента;

1320 год — впервые в Вавеле коронуют польского короля;

1633 год — 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправляется из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции;

1661 год — Ян II Казимир придает иезуитской коллегии во Львове «достоинство академии и титул университета»;

1841 год – британцы оккупируют остров Гонконг;

1892 год – в Олбани, штат Нью-Йорк, играют первую официальную баскетбольную игру;

1918 год – в Киеве открывается всеукраинский церковный собор;

1920 год — поляки ликвидируют автономные права и самоуправления Галиции;

1921 год — Великое национальное собрание Турции принимает первую конституцию страны;

1943 год — в Главной ставке Гитлера (в Пруссии) министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп и посол Японии Хироши Ошима подписывают договор об экономическом сотрудничестве, целью которого было «объединить весь потенциал экономического пространства Европы и Восточной Азии для ведения тотальной войны»;

1942 год — на Ванзейской конференции руководители нацистской Германии определяют пути и средства «окончательного решения еврейского вопроса»;

1943 год — в Виннипеге (Канада) выходит первый номер газеты «Украинское слово»;

1945 год – в Вашингтоне происходит инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок;

1946 год — президент США Гарри Трумэн основывает Центральную разведывательную группу, впоследствии ставшую ЦРУ;

1958 год – в Лондоне появляются первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах;

1969 год — республиканец Ричард Никсон становится 37-м президентом США, сменив на этом посту бывшего вице-президента в администрации Джона Кеннеди демократа Линдона Джонсона, ставшего президентом после убийства Кеннеди в 1963;

1972 год — начинается вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была 1965);

1996 год – лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат становится первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером;

2001 год — по представлению прокуратуры президент Кучма освобождает от должности Юлию Тимошенко, вице-премьер-министра правительства Виктора Ющенко, обвиненную в контрабанде, основании и сокрытии доходов;

2017 год – 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.

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