Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину в первые дни после инаугурации

Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал положить конец войне в Украине.

Позже телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать звонок Владимиру Путину в ближайшие дни после инаугурации.

Собеседники заявили, что звонок должен состояться с одной целью – обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

Отмечается, что Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в первые месяцы его президентства – в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.

Чиновники из команды национальной безопасности Трампа начали работать над подготовкой к телефонному разговору с Путиным несколько недель назад. Пока не ясно, была ли окончательно согласована дата разговора.

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