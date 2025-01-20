Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну у перші дні після інавгурації

Однією із цілей розмови буде обговорення особистої зустрічі найближчими місяцями, щоб спробувати покласти край війні в Україні.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв покласти край війні в Україні.

Згодом телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, повідомив, що Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Володимиру Путіну в найближчі дні після інавгурації.

Співрозмовники заявили, що дзвінок повинен відбутись з однією метою – обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

Зазначається, що Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – в тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Посадовці з команди національної безпеки Трампа почали працювати над підготовкою до телефонної розмови з Путіним кілька тижнів тому. Наразі незрозуміло, чи була остаточно узгоджена дата розмови.

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