Я покладу край війні в Україні, — Дональд Трамп

Дональд Трамп напередодні інавгурації пообіцяв покласти край війні в Україні та хаосу на Близькому Сході.

У неділю, 19 січня, під час мітингу напередодні інавгурації, новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв покласти край війні в Україні та стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Про це він заявив під час виступу на Capitol One Arena у Вашингтоні.

«Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході та запобіжу Третій світовій війні. І ви й гадки не маєте, як близько ми до цього», — заявив Трамп.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга.

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