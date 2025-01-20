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Дональд Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

08:14, 20 січня 2025
Дональд Трамп заявив, що документи про вбивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга становлять великий суспільний інтерес.
Дональд Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
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Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його команда розсекретить документи, пов'язані з вбивствами 35-го президента Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга молодшого. Про це він сказав під час виступу на Capitol One Arena в центрі Вашингтона, пише CNN

«Найближчими днями ми збираємося оприлюднити записи, що залишилися, пов'язані з вбивствами президента Джона Кеннеді, його брата Роберта Кеннеді, а також доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого та іншими темами, що становлять великий суспільний інтерес», - сказав Трамп.

Також він заявив, що до вечора 20 січня буде покладено край «вторгненню» нелегальних мігрантів через південний кордон країни.

За словами Трампа, у понеділок з'являться президентські укази, які всіх надзвичайно порадують.

Зазначається, що американським військовим буде доручено створити систему протиракетного захисту «Залізний купол» для оборони США.

Крім того, Ілон Маск очолить департамент з ефективності. Трамп також заявив, що США потрібно берегти геніїв, «тому що їх не так вже й багато».

Нагадаємо, ще під час своєї першої каденції у 2017 Трамп доручив розсекретити дані про справу щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді. Тоді в базі Національного управління архівів і документації були вперше опубліковані 2891 документ, пов'язаний з цим гучним убивством.

При цьому Трамп на прохання виконавчих органів і відомств США вирішив тимчасово не публікувати деякі документи із секретного архіву, які «можуть завдати шкоди національній безпеці країни».

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США Дональд Трамп

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