В Україні війна могла закінчитися у 2022 році, але держсекретар США Блінкен наполіг на продовженні боротьби, — NYT

Як повідомляється, високопоставлений генерал Марк Міллі запропонував Україні використати досягнуті успіхи на полі бою у 2022 році та розпочати переговори з РФ для укладання миру, але Блінкен відхилив таку пропозицію.

Війна в Україні могла завершитись у 2022 році, але держсекретар США Ентоні Блінкен наполягав на продовженні боротьби. Про це пише видання The New York Times.

У виданні зазначають, що тоді голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі запропонував Україні скористатися досягненнями на фронті та розпочати мирні переговори з РФ, але Блінкен таку ідею не підтримав.

Також NYT пише, що Блінкен активно виступав за відправлення потужної американської зброї в Україну, часто ігноруючи більш стриманих представників Пентагону.

Зокрема, йдеться про те, що з розвитком війни жодна зі сторін не прагнула переговорів, тому Блінкен був "не стільки миротворцем, скільки військовим стратегом".

"Занурений у деталі військової техніки та умов бою, він часто виступав проти більш не схильних до ризику чиновників Пентагону на користь відправлення потужної американської зброї в Україну", - йдеться у статті.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у листопаді 2022 року високопоставлений генерал США Марк Міллі закликав до дипломатії в Україні, проте радники Джо Байдена мали іншу думку.

Тоді генерал США Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив на внутрішніх нарадах, що українці досягли на полі бою приблизно стільки, скільки вони могли розумно очікувати до настання зими, і тому вони мають спробувати закріпити досягнення за столом переговорів. Але інші високопосадовці чинили опір цій ідеї, стверджуючи, що жодна зі сторін не готова до переговорів.

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