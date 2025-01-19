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Виграти війну в обороні неможливо, — Олександр Сирський

21:33, 19 січня 2025
Однак Головнокомандувач ЗСУ Сирський запевнив, що українські військові мають перевагу в технологіях.
Виграти війну в обороні неможливо, — Олександр Сирський
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Виграти війну в обороні неможливо — таку заяву зробив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Україні необхідно впроваджувати те, у чому вона має перевагу, зокрема, він зазначив, що наша держава першою створила Сили безпілотних систем.

Про це Сирський сказав в інтерв'ю Андрію Цаплієнку для програми "ТСН Тиждень".

Крім цього, Сирський додав, що Україна активно розвиває роботизовані платформи. Крім цього, Україна має потужності та можливості, тому ведуть роботи зі створення свого власного комплексу протиповітряної оборони.

"Ми першими у світі створили Сили безпілотних систем. У нас зараз іде нарощування безпілотної складової. Ми активно розвиваємо роботизовані платформи, ми розвиваємо наземні бойові платформи", - заявив Головнокомандувач. 

Сирський у інтерв’ю також зазначив, що наразі лише кілька систем протиповітряної оборони здатні перехопити російську балістичну ракету середньої дальності «Орешник», і Україна ними не володіє.

За словами Генерала, потрібно зробити все, щоб в України з’явились системи, здатні перехоплювати «Орешник».

«Це нас спонукає до створення власної системи протиповітряної оборони, яка була б також протиракетною. Це також спонукає нас активно вести переговори із нашими союзниками, щоб отримати таку систему», — розповів він.

Також Сирський повідомив, що ЗСУ роблять все, щоб не допустити захоплення окупантами Покровська.

"Противник докладає усіх зусиль для того, щоб його взяти, а ми робимо все, щоб його захистити, не допустити його захоплення", – сказав Головнокомандувач ЗСУ Сирський.

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росія війна Олександр Сирський

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