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Податкова пояснила нюанси сплати транспортного податку для юридичних осіб

09:43, 20 січня 2025
Юридична особа обчислює суму транспортного податку за свій автомобіль з початку звітного року до місяця, коли його вік досягне п’яти років.
Податкова пояснила нюанси сплати транспортного податку для юридичних осіб
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Податкова служба у Харківській області пояснює нюанси сплати транспортного податку для юридичних осіб.

Зазначається, що відповідно до пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ).

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з транспортного податку за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально (п.п. 267.6.4 п. 267.6 ст. 267 ПКУ).

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років (пп. 267.6.7 п. 267.6 ст. 267 ПКУ).

Юридична особа, яка має зареєстрований в Україні згідно з чинним законодавством власний легковий автомобіль, обчислює суму транспортного податку за період, який починається з 1 січня звітного року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

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