Выиграть войну в обороне невозможно, — Александр Сырский

Однако Главнокомандующий ВСУ Сырский заверил, что у украинских военных преимущество в технологиях.

Выиграть войну в обороне невозможно, – такое заявление сделал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Украине необходимо внедрять то, в чем она имеет преимущество, в частности, он отметил, что наше государство первым создало Силы беспилотных систем.

Об этом Сырский сказал в интервью Андрею Цаплиенко для программы "ТСН Неделя".

Кроме того, Сырский добавил, что Украина активно развивает роботизированные платформы. Кроме этого, у Украины есть мощности и возможности, поэтому ведут работы по созданию своего собственного комплекса противовоздушной обороны.

"Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем. У нас сейчас идет наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы, мы развиваем наземные боевые платформы", – заявил Главнокомандующий.

Сырский в интервью также отметил, что в настоящее время лишь несколько систем противовоздушной обороны способны перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник", и Украина ими не владеет.

По словам Генерала, нужно сделать все, чтобы у Украины появились системы, способные перехватывать «Орешник».

"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы противоракетной. Это также побуждает нас активно вести переговоры с нашими союзниками, чтобы получить такую ​​систему", – рассказал он.

Также Сырский сообщил, что ВСУ делают все, чтобы не допустить захвата оккупантами Покровска.

"Противник прилагает все усилия для того, чтобы его взять, а мы делаем все, чтобы его защитить, не допустить его захвата", - сказал Главнокомандующий ВСУ Сырский.

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