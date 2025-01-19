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В Украине война могла закончиться в 2022 году, но госсекретарь США Блинкен настоял на продолжении борьбы, — NYT

21:59, 19 января 2025
Как сообщается, высокопоставленный генерал Марк Милли предложил Украине использовать достигнутые успехи на поле боя в 2022 году и начать переговоры с РФ для заключения мира, но Блинкен отклонил такое предложение.
В Украине война могла закончиться в 2022 году, но госсекретарь США Блинкен настоял на продолжении борьбы, — NYT
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Война в Украине могла завершиться в 2022 году, но госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении борьбы. Об этом пишет издание The New York Times.

В издании отмечают, что тогда глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предложил Украине воспользоваться достижениями на фронте и начать мирные переговоры с РФ, но Блинкен такую идею не поддержал. 

Также NYT пишет, что Блинкен активно выступал за отправку мощного американского оружия в Украину, часто игнорируя более сдержанных представителей Пентагона.

В частности говорится о том, что по мере развития войны ни одна из сторон не стремилась к переговорам, поэтому Блинкен был "не столько миротворцем, сколько военным стратегом".

"Погруженный в детали военной техники и условий боя, он часто выступал против более не склонных к риску чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", - сказано в статье.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в ноябре 2022 года высокопоставленный генерал США Марк Милли призвал к дипломатии в Украине, однако у советников Джо Байдена было другое мнение. Тогда генерал США Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил на внутренних совещаниях, что украинцы достигли на поле боя примерно столько, сколько они могли разумно ожидать до наступления зимы, и поэтому должны попытаться закрепить достижения за столом переговоров. Но другие чиновники сопротивлялись этой идее, утверждая, что ни одна из сторон не готова к переговорам.

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