Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об убийствах Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Дональд Трамп заявил, что документы об убийствах Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга представляют большой общественный интерес.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его команда рассекретит документы, связанные с убийствами 35-го президента Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга младшего. Об этом он сказал, выступая на Capitol One Arena в центре Вашингтона, пишет CNN.

«В ближайшие дни мы собираемся обнародовать оставшиеся записи, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и другими темами, представляющими большой общественный интерес», - сказал Трамп.

Также он заявил, что к вечеру 20 января будет пресечено «вторжение» нелегальных мигрантов через южную границу страны.

По словам Трампа, в понедельник появятся президентские указы, которые всех очень порадуют.

Отмечается, что американским военным будет поручено создать систему противоракетной защиты «Железный купол» для обороны США.

Кроме того, Илон Маск возглавит департамент по эффективности. Трамп также заявил, что США нужно беречь гениев, «потому что их не так уж много».

Напомним, еще во время своей первой каденции в 2017 году Трамп поручил рассекретить данные о деле по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Тогда в базе Национального управления архивов и документации были впервые опубликованы 2891 документ, связанные с этим громким убийством.

При этом Трамп по просьбе исполнительных органов и ведомств США решил временно не публиковать некоторые документы из секретного архива, которые «могут нанести вред национальной безопасности страны».

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