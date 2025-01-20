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Я положу конец войне в Украине, — Дональд Трамп

08:32, 20 января 2025
Дональд Трамп накануне инаугурации пообещал положить конец войне в Украине и хаосу на Ближнем Востоке.
Я положу конец войне в Украине, — Дональд Трамп
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В воскресенье, 19 января, во время митинга накануне инаугурации, новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал покончить с войной в Украине и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом он заявил, выступая на Capitol One Arena в Вашингтоне.

«Я положу конец войне в Украине. Прекратю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу Третью мировую войну. И вы и не подозреваете, как близко мы к этому», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об убийствах Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

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США Украина Дональд Трамп война

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