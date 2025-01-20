В Киеве завершили ремонт водопровода, который был поврежден во время ракетной атаки 18 января

Коммунальщики заменили 9 метров трубопровода диаметром 700 мм.

Фото: kte.kmda.gov.ua

Киевводоканал сообщил, что специалисты предприятия завершили ремонт водопровода, поврежденного во время субботней ракетной атаки в Шевченковском районе.

Всего заменили 9 метров трубопровода диаметром 700 мм, засыпали котлован и передали на асфальтирование в ШЭУ Шевченковского района.

«Сейчас частично ограничено движение транспорта по улице Юрия Ильенко», - говорится в сообщении.

Мы писали, что утро в столице 18 января началось со взрывов, в результате атаки погибли 3 человека.

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