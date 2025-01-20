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Без «передайте за проезд» – в маршрутках Черновцов оплату будут принимать картой

23:30, 20 января 2025
Пассажиры смогут оплачивать проезд банковской или транспортной картой.
Без «передайте за проезд» – в маршрутках Черновцов оплату будут принимать картой
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В Черновцах в маршрутных автобусах частных перевозчиков установили валидаторы для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В частности, говорится, что маршрут №3 переходит на электронный билет.

«Департамент транспорта и отдельных вопросов коммунального хозяйства городского совета вместе с КП "Черновицкое троллейбусное управление" продолжает работу над внедрением электронного билета на автобусных маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками», - пояснили в департаменте.

Таким образом, с 20 января на маршруте №3 пассажиры смогут оплачивать проезд:

  • банковской картой;
  • транспортной картой «Общественная».

В то же время в департаменте обращают внимание, что валидация льготных транспортных карт будет доступна с марта.

Также оплата картой проезда работает на маршрутах №9-А, 10, 10-А, 19 и 39.

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Черновцы транспорт

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