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Илон Маск будет заниматься сокращением госаппарата в DOGE без Вивека Рамасвами – Politico

17:29, 20 января 2025
Рамасвами покинет DOGE, чтобы баллотироваться на должность губернатора Огайо.
Илон Маск будет заниматься сокращением госаппарата в DOGE без Вивека Рамасвами – Politico
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Бизнесмен Вивек Рамасвами, который вместе с Илоном Маском должен был работать над сокращением государственного аппарата США в Департаменте эффективности правительства (DOGE), решил выйти из DOGE. Об этом сообщает Politico.

«Рамасвами, предприниматель, которого новоизбранный президент Дональд Трамп предложил совместно с Илоном Маском руководить его усилиями по сокращению расходов, покидает инициативу, чтобы баллотироваться на должность губернатора Огайо, по словам близкого ему человека, которому разрешили говорить анонимно» - отмечает издание.

Уход Рамасвами расчищает путь для Маска, главного донора и доверенного лица Трампа, управлять DOGE.

Напомним, что Маск и Рамасвами являются сопредседателями нового агентства, которое имеет целью искоренить расточительство государственных средств в США.

Предприниматели пообещали ликвидировать целые государственные учреждения по инициативе DOGE, которую они намерены завершить до 4 июля 2026 года.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп Илон Маск

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