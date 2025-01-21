Стартує субсидія на оренду житла для ВПО.

З 29 січня стартує програма субсидії на оренду житла для внутрішніх переселенців. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Уряду 21 січня.

Зокрема, за словами очільника Кабміну, Уряд буде підтримувати українські родини з особливою увагою до тих, хто цього зараз найбільше потребує.

Так, Шмигаль повідомив, що:

Понад 12 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень в межах програми Зимова єПідтримка. 11,5 млн людей уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 млн — у 2025 році.

Майже 70 тисяч молодих українців долучилися до програми єКнига, і першим учасникам вже перерахували кошти на купівлю книг українською мовою.

Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. З 29 січня стартує субсидія на оренду житла.

Уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму — «Тепла зима». Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО.

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