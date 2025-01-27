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Tesla подала в суд на ЕС из-за пошлин на импорт электромобилей из Китая

21:34, 27 января 2025
Tesla оспаривает пошлины ЕС на китайские электрокары.
Tesla подала в суд на ЕС из-за пошлин на импорт электромобилей из Китая
Фото: reuters
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Компания Tesla судится с Европейским Союзом из-за антисубсидийных пошлин, наложенных на импорт электромобилей из Китая, сообщает Financial Times.

Европейский суд подтвердил регистрацию дела, поданного шанхайским подразделением Tesla, однако детали иска пока не разглашаются.

Решение Tesla подать иск следует за аналогичными действиями немецкой BMW и нескольких китайских автопроизводителей. В октябре 2024 года ЕС ввел антисубсидийные пошлины в размере до 7,8% для Tesla и до 35,3% для других китайских производителей электромобилей. Эти пошлины стали дополнением к стандартной 10-процентной импортной пошлине.

Введение пошлин было результатом расследования, которое ЕС начал в 2023 году. В Брюсселе заявили, что китайские автопроизводители получали льготные кредиты, дешевые земельные соглашения и субсидии для поставщиков, что создало несправедливые условия конкуренции.

По данным, в прошлом году около 20% всех электромобилей, проданных в ЕС (примерно 300 тысяч единиц), были изготовлены в Китае.

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