Tesla подала до суду на ЄС через мита на імпорт електромобілів із Китаю

Tesla оскаржує мита ЄС на китайські електрокари.

Фото: reuters

Компанія Tesla судиться з Європейським Союзом через антисубсидійні мита, накладені на імпорт електромобілів із Китаю, повідомляє Financial Times.

Європейський суд підтвердив реєстрацію справи, поданої шанхайським підрозділом Tesla, однак деталі позову наразі не розголошуються.

Рішення Tesla позиватися слідує за аналогічними діями німецької BMW та кількох китайських автовиробників. У жовтні 2024 року ЄС запровадив антисубсидійні мита в розмірі до 7,8% для Tesla і до 35,3% для інших китайських виробників електромобілів. Ці мита стали доповненням до стандартного 10-відсоткового імпортного мита.

Запровадження мит було результатом розслідування, яке ЄС розпочав у 2023 році. У Брюсселі заявили, що китайські автовиробники отримували пільгові кредити, дешеві земельні угоди та субсидії для постачальників, що створило несправедливі умови конкуренції.

За даними, минулого року близько 20% усіх електромобілів, проданих у ЄС (приблизно 300 тисяч одиниць), були виготовлені в Китаї.

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