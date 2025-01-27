Практика судів
  1. У світі

Tesla подала до суду на ЄС через мита на імпорт електромобілів із Китаю

21:34, 27 січня 2025
Tesla оскаржує мита ЄС на китайські електрокари.
Tesla подала до суду на ЄС через мита на імпорт електромобілів із Китаю
Фото: reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Tesla судиться з Європейським Союзом через антисубсидійні мита, накладені на імпорт електромобілів із Китаю, повідомляє Financial Times.

Європейський суд підтвердив реєстрацію справи, поданої шанхайським підрозділом Tesla, однак деталі позову наразі не розголошуються.

Рішення Tesla позиватися слідує за аналогічними діями німецької BMW та кількох китайських автовиробників. У жовтні 2024 року ЄС запровадив антисубсидійні мита в розмірі до 7,8% для Tesla і до 35,3% для інших китайських виробників електромобілів. Ці мита стали доповненням до стандартного 10-відсоткового імпортного мита.

Запровадження мит було результатом розслідування, яке ЄС розпочав у 2023 році. У Брюсселі заявили, що китайські автовиробники отримували пільгові кредити, дешеві земельні угоди та субсидії для постачальників, що створило несправедливі умови конкуренції.

За даними, минулого року близько 20% усіх електромобілів, проданих у ЄС (приблизно 300 тисяч одиниць), були виготовлені в Китаї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ЄС Китай Tesla авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приватизація держуніверситетів законом не передбачена – у МОН відреагували на пропозицію Милованова купити Києво-Могилянську академію

Раніше Тимофій Милованов публічно закликав зібрати кошти «на купівлю Могилянки народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса».

Вища рада правосуддя не змогла обрати нового голову

Відбулися вибори нового очільника Вищої ради правосуддя – жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

На посаду голови Вищої ради правосуддя претендують Григорій Усик та Олександр Сасевич

Член ВРП Оксана Кваша висунула на посаду голови Вищої ради правосуддя кандидатуру Григорія Усика, а член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

Вища рада правосуддя обирає нового голову — текстова трансляція

27 січня відбуваються вибори нового очільника Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя відмовила прокуратурі у тимчасовому відстороненні судді Анатолія Івченка

ВРП, всебічно дослідивши позиції сторін, вирішила відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області