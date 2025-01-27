Вища рада правосуддя відмовила прокуратурі у тимчасовому відстороненні судді Анатолія Івченка

ВРП, всебічно дослідивши позиції сторін, вирішила відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка.

27 січня Вища рада правосуддя розглянула клопотання заступника Генерального прокурора Антона Войтенка про тимчасове відсторонення судді Господарського суду міста Києва Анатолія Івченка від здійснення правосуддя.

За результатами дослідження позицій сторін, Вища рада правосуддя більшістю голосів вирішила відмовити у задоволенні клопотання.

Підтримало це клопотання лише троє членів ВРП – Оксана Кваша, Олег Кандзюба та Роман Маселко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Роман Бабій у своєму блозі пояснив, що «держава не виплачувала росіянам 3 млрд грн по «справі судді Івченка».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», рішення судді Івченка були залишені без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 3.12.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2013, а ухвалою Вищого господарського суду України відмовлено у допуску справи до провадження Верховного Суду України.

Суддя Конституційного Суду України у 2006-2010 роках, голова КСУ в 2006-2007 роках, суддя ВСУ у 1997-2003 роках Іван Домбровський раніше зазначив, що «впевнений в помилковості дій досудового слідства під час кваліфікації дій судді, вчинених у 2012 році при ухваленні рішення, як державної зради».

«На той час за постановлення неправосудного рішення передбачалася кримінальна відповідальність за ст. 375 КК України, яка у 2020 Конституційним Судом України була визнана неконституційною, тобто, такого складу злочину не існує. Отже, кримінальної відповідальності за такі дії на сьогодні не існує… З відповідними процесуальними наслідками. За одні і ті ж дії не може бути подвійної (вибіркової) кримінально-правової відповідальності» - підкреслив він.

В свою чергу, суддя Верховного Суду України у відставці, голова ВККС (2010-2014), доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юзькова Ігор Самсін підтримав позицію судді КСУ у відставці Івана Домбровського.

«Навіть, якби рішення судді було скасованим, до 2020 року можна було вести мову про існування складу кримінального правопорушення, визначеного ч.1 ст.375 КК України.

Рішенням КСУ 7-р 2020 від 11.06.2020 цю норму визнано неконституційною.

За Конституцією України виключно суд у передбаченому процесуальному порядку оцінює законність судового акту», - зазначив Ігор Самсін.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 23 січня відмовила прокуратурі у наданні згоди на утримання під вартою судді Анатолія Івченка.

22 січня Рада суддів України вирішила визнати дії, пов’язані з обшуками в приміщеннях Господарського суду Києва та за місцем проживання судді Анатолія Івченка без ухвали слідчого судді такими, що містять ознаки втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя та загрожують суддівській незалежності. Також РСУ звернулася до Генерального прокурора із закликом ініціювати перевірку фактів можливих порушень норм КПК під час досудового розслідування та забезпечити інформування РСУ про результати проведеної перевірки у двомісячний строк.

Автор: Наталя Мамченко

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