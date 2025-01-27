У Києві судитимуть «благодійників» за продаж гуманітарних авто для ЗСУ

У Києві судитимуть двох працівників благодійної організації, які продавали гуманітарні авто через онлайн-платформи.

Фото: Київська міська прокуратура

У столиці двом працівникам благодійної організації загрожує суд за продаж автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для Збройних сил України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Обвинувальний акт уже передано до суду. Їх звинувачують у незаконному продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За версією слідства, засновник благодійної організації разом із її директором організували схему продажу легкових автомобілів, які ввозилися до України як допомога для військових. Транспортні засоби продавали через онлайн-платформи, а покупцям видавали їх нібито як гуманітарну допомогу.

Таким чином, «благодійники» реалізували шість автомобілів, заробивши близько одного мільйона гривень. Ще п’ять машин було передано на потреби ЗСУ.

Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду справи по суті.

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