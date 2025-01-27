У сервісних центрах МВС відновили послугу бронювання номерних знаків онлайн

Для водіїв відновили ще одну популярну послугу.

Тривалий час у громадян не було можливості закріпити заброньовані раніше номерні знаки за автівками через вимушене призупинення реєстраційних послуг. Але тепер, коли реєстри відновлено, послуга знову запрацювала у сервісних центрах МВС.

Як вказують у Головному СЦ МВС, термін бронювання номерних знаків – 10 календарних днів. Якщо протягом 10 днів номерний знак не закріплено за авто – бронювання скасовується автоматично.

Забронювати бажану комбінацію можна онлайн у Кабінеті водія.

Для цього потрібно:

авторизуватись;

обрати вкладку «бронювання номерних знаків»;

регіон;

сервісний центр МВС;

тип транспортного засобу,

бажану наявну комбінацію номерів у режимі реального часу.

Також ми писали, що у Дії відновили послугу онлайн-купівлі та продажу авто.

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