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У сервісних центрах МВС відновили послугу бронювання номерних знаків онлайн

23:30, 27 січня 2025
Для водіїв відновили ще одну популярну послугу.
У сервісних центрах МВС відновили послугу бронювання номерних знаків онлайн
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Тривалий час у громадян не було можливості закріпити заброньовані раніше номерні знаки за автівками через вимушене призупинення реєстраційних послуг. Але тепер, коли реєстри відновлено, послуга знову запрацювала у сервісних центрах МВС.

Як вказують у Головному СЦ МВС, термін бронювання номерних знаків – 10 календарних днів. Якщо протягом 10 днів номерний знак не закріплено за авто – бронювання скасовується автоматично.

Забронювати бажану комбінацію можна онлайн у Кабінеті водія.

Для цього потрібно:

  • авторизуватись;
  • обрати вкладку «бронювання номерних знаків»;
  • регіон;
  • сервісний центр МВС;
  • тип транспортного засобу,
  • бажану наявну комбінацію номерів у режимі реального часу.

Також ми писали, що у Дії відновили послугу онлайн-купівлі та продажу авто.

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