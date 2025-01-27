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В сервисных центрах МВД возобновили услугу бронирования номерных знаков онлайн

23:30, 27 января 2025
Для водителей возобновили еще одну популярную услугу.
В сервисных центрах МВД возобновили услугу бронирования номерных знаков онлайн
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Долгое время у граждан не было возможности закрепить забронированные ранее номерные знаки за автомобилями из-за вынужденной приостановки регистрационных услуг. Но теперь, когда реестры восстановлены, услуга снова заработала в сервисных центрах МВД.

Как указывается в Главном СЦ МВД, срок бронирования номерных знаков – 10 календарных дней. Если в течение 10 дней номерной знак не закреплен за автомобилем – бронирование отменяется автоматически.

Забронировать желаемую комбинацию можно онлайн в Кабинете водителя.

Для этого нужно:

  • авторизоваться;
  • выбрать вкладку «бронирование номерных знаков»;
  • регион;
  • сервисный центр МВД;
  • тип транспортного средства,
  • желаемую комбинацию номеров в режиме реального времени.

Также мы писали, что в Дії возобновили услугу онлайн-покупки и продажи авто.

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сервисный центр МВД автомобиль

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