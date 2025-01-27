В сервисных центрах МВД возобновили услугу бронирования номерных знаков онлайн

Для водителей возобновили еще одну популярную услугу.

Долгое время у граждан не было возможности закрепить забронированные ранее номерные знаки за автомобилями из-за вынужденной приостановки регистрационных услуг. Но теперь, когда реестры восстановлены, услуга снова заработала в сервисных центрах МВД.

Как указывается в Главном СЦ МВД, срок бронирования номерных знаков – 10 календарных дней. Если в течение 10 дней номерной знак не закреплен за автомобилем – бронирование отменяется автоматически.

Забронировать желаемую комбинацию можно онлайн в Кабинете водителя.

Для этого нужно:

авторизоваться;

выбрать вкладку «бронирование номерных знаков»;

регион;

сервисный центр МВД;

тип транспортного средства,

желаемую комбинацию номеров в режиме реального времени.

Также мы писали, что в Дії возобновили услугу онлайн-покупки и продажи авто.

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