В Дії возобновили услугу онлайн-покупки и продажи авто

Сервис автоматически проверяет автомобиль, покупателя и продавца, поэтому продать авто, которое в розыске или угнано не удастся.

В Дію вернули перерегистрацию авто. Теперь быстро продать или купить авто можно онлайн.

«Меняйте владельца машины с Дієй, как и раньше. Сервисный центр МВД получит ваш запрос онлайн, техпаспорт подтянется в Дію, а пластиковый техпаспорт и новые номера заберете из почты», - указали там.

Дія проверяет авто на обременение, аресты, розыск. И вдруг с транспортным средством что-то не так — сервис не даст завершить сделку. Покупателю остается только посмотреть машину на СТО и подтвердить сделку.

Также можно изменить номера и получить фирменные с серией DI.

В то же время в Минцифры анонсировали еще один сервис для водителей со временем.

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