Ответственность за управление в нетрезвом состоянии админправонарушитель пытался переложить на куму — что решил суд

Версия о том, что за рулем якобы была кума, сбежавшая после остановки автомобиля, появилась лишь при рассмотрении апелляционной жалобы.

В Ровно 43-летний мужчина, которого местный суд признал виновным в управлении в состоянии опьянения и взыскал с него штраф в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами в течение года, в судебном заседании утверждал, что за рулем был не он, а кума, которая испугалась сотрудников полиции и сбежала. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Совсем другое утверждают материалы дела, в том числе видео с бодикамеры полицейского, с которыми ознакомился апелляционный суд перед пересмотром апелляционной жалобы, поданной защитником 43-летнего жителя Ровно на постановление суда первой инстанции. Этим судебным решением мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и к нему применена, как наказание, санкция ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Сторона защиты утверждала, что вина инкриминируемого его доверителю правонарушения не доказана надлежащими и допустимыми доказательствами, поскольку материалы дела не содержат доказательств управления именно им автомобилем, поэтому мужчина необоснованно привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП, и это основание для отмены обжалуемого постановления и закрытия производства по делу.

Ровенский апелляционный суд отказал защитнику в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил обжалуемое судебное решение по-прежнему.

Сам инцидент произошел в сентябре прошлого года. Патрульные полиции около трех ночи в одном из сел Гощанского района остановили автомобиль «Volkswagen Passat», за рулем которого находился житель с выраженными признаками алкогольного опьянения: запахом алкоголя из полости рта, покраснением лица и соответствующим поведением.

Поскольку водитель отказался проходить осмотр на состояние определения алкогольного опьянения в установленном порядке, в том числе и в специализированном медказкладе, патрульные составили административный протокол и вместе с актом отказа и видеозаписью из нагрудной камеры сотрудника полиции направили для рассмотрения в местный суд.

Поведение жителя города на месте остановки автомобиля, его попытка переложить вину на куму, которая якобы находилась за рулем и сбежала при появлении полицейского патруля, апелляционный расценил как целенаправленные намерения уклониться от ответственности, а потому его действия правильно квалифицированы судом предыдущей инстанции как отказ опьянение.

Отсутствуют и основания для вывода, что сотрудники полиции ошибочно установили личность водителя, ведь на месте происшествия, кроме мужчины, не было других лиц, и в ходе судебного производства в местном суде админправонарушитель не указывал на человека, которое было водителем.

Версия о куме-водителе, которая после остановки транспортного средства посреди ночи бросилась наутек и исчезла в неизвестном направлении, появилась только при пересмотре апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции.

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