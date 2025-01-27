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Відповідальність за керування у нетверезому стані адмінправопорушник намагався перекласти на куму — що вирішив суд

18:18, 27 січня 2025
Версія про те, що за кермом нібито була кума, яка втекла після зупинки автомобіля, з’явилася лише під час розгляду апеляційної скарги.
Відповідальність за керування у нетверезому стані адмінправопорушник намагався перекласти на куму — що вирішив суд
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У Рівному 43-річний чоловіка, якого місцевий суд визнав винним у керуванні в стані сп’янення та стягнув з нього штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами впродовж року, у судовому засіданні стверджував, що за кермом був не він, а кума, яка злякалася працівників поліції і втекла. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд. 

Зовсім інше стверджують матеріали справи, у тому числі відео з бодікамери поліцейського, з якими ознайомився апеляційний суд перед переглядом апеляційної скарги, поданої захисником 43-річного рівнянина на постанову суду першої інстанції. Цим судовим рішенням чоловіка визнано винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та застосовано, як покарання, санкцію ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Сторона захисту стверджувала, що вина інкримінованого його довірителеві правопорушення не доведена належними і допустимими доказами, оскільки матеріали справи не містять доказів керування саме ним автомобілем, а тому чоловіка необґрунтовано притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, і це є підставою для скасування оскаржуваної постанови та закриття провадження у справі.

Рівненський апеляційний суд відмовив захисникові в задоволенні апеляційної скарги та залишив оскаржуване судове рішення без змін.

Сам інцидент трапився торік у вересні. Патрульні поліції близько третьої ночі в одному з сіл Гощанського району зупинили автомобіль «Volkswagen Passat», за кермом якого перебував рівнянин з вираженими ознаками алкогольного сп’яніння: запахом алкоголю з порожнини рота, почервонінням обличчя і відповідною поведінкою.

Оскільки водій відмовився проходити огляд на стан визначення алкогольного сп’яніння у встановленому порядку, у тому числі й у спеціалізованому медказкладі, патрульні склали адміністанртивний протокол та разом із актом відмови та відеозаписом з нагрудної камери працівника поліції скерували для розгляду до місцевого суду.

Поведінка рівнянина на місці зупинки автомобіля, його намагання перекласти провину на куму, яка нібито перебувала за кермом і втекла при появі поліцейського патруля, апеляційний розцінив як цілеспрямовані наміри ухилитися від відповідальності, а тому його дії правильно кваліфіковані судом попередньої інстанції як відмова від огляду на стан сп’яніння.

Відсутні й підстави для висновку, що працівники поліції помилково встановили особу водія, адже на місці події, окрім чоловіка, не було інших осіб, і в ході судового провадження справи в місцевому суді адмінправопорушник не вказував на особу, яка була водієм.

Версія про куму-кермувальницю, яка після зупинки транспортного засобу посеред ночі кинулася навтьоки й зникла в невідомому напрямку, з’явилася лише при перегляді апеляційної скарги в суді апеляційної інстанції.

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