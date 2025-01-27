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У Дії відновили послугу онлайн-купівлі та продажу авто

15:18, 27 січня 2025
Сервіс автоматично перевіряє автомобіль, покупця та продавця, тож продати авто, яке в розшуку або викрадено не вдасться.
У Дії відновили послугу онлайн-купівлі та продажу авто
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У Дію повернули перереєстрацію авто. Тепер швидко продати чи купити авто можна онлайн.

«Змінюйте власника машини з Дією, як і раніше. Сервісний центр МВС отримає ваш запит онлайн, техпаспорт підтягнеться в Дію, а пластиковий техпаспорт і нові номери заберете з пошти», - вказали там.

Дія перевіряє авто на обтяження, арешти, розшук. І раптом з транспортним засобом щось не так — сервіс не дасть завершити угоду. Покупцю залишається тільки подивитися машину на СТО й підтвердити угоду.

Також можна змінити номери та отримати фірмові із серією DI.

Водночас у Мінцифри анонсували ще один сервіс для водіїв згодом.

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Дія автомобіль

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