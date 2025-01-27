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В Киеве будут судить «благотворителей» за продажу гуманитарных авто для ВСУ

20:33, 27 января 2025
В Киеве будут судить двух работников благотворительной организации, которые продавали гуманитарные авто через онлайн-платформы.
В Киеве будут судить «благотворителей» за продажу гуманитарных авто для ВСУ
Фото: Киевская городская прокуратура
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В столице двум работникам благотворительной организации грозит суд за продажу автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Обвинительный акт уже передан в суд. Их обвиняют в незаконной продаже гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

По версии следствия, основатель благотворительной организации вместе с ее директором организовали схему продажи легковых автомобилей, которые ввозились в Украину в качестве помощи для военных. Транспортные средства продавали через онлайн-платформы, а покупателям выдавали их якобы как гуманитарную помощь.

Таким образом, «благотворители» реализовали шесть автомобилей, заработав около одного миллиона гривен. Еще пять машин были переданы на нужды ВСУ.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

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прокуратура Киев ВСУ авто

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