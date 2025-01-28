В Черкасской области двое парней во время комендантского часа разожгли костер посреди тротуара

В Черкасской области полицейские разоблачили хулиганов, которые повредили тротуарную плитку.

В селе Русская Поляна Черкасской области двое парней повредили тротуарную плитку, подожгли ее горючей жидкостью. Инцидент произошел 21 января во время комендантского часа, около часа ночи. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Полицейский офицер общины Тарас Громенко обнаружил нарушителей благодаря камерам видеонаблюдения. На записях видно, как один из юношей разливает жидкость, а другой ее поджигает.

Правонарушителями оказались местные 18-летние жители. После оперативного установления их личностей полицейский провел с ребятами беседу, во время которой они признались в своих действиях.

На молодых людей составили административный протокол по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Также полицейский отметил важность соблюдения общественного порядка и комендантского часа в период военного положения.

В громаде работают над усилением безопасности, в частности расширяют систему видеонаблюдения, что будет способствовать предупреждению правонарушений и более быстрому их раскрытию.

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