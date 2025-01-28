Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области двое парней во время комендантского часа разожгли костер посреди тротуара

00:06, 28 января 2025
В Черкасской области полицейские разоблачили хулиганов, которые повредили тротуарную плитку.
В Черкасской области двое парней во время комендантского часа разожгли костер посреди тротуара
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Русская Поляна Черкасской области двое парней повредили тротуарную плитку, подожгли ее горючей жидкостью. Инцидент произошел 21 января во время комендантского часа, около часа ночи. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Полицейский офицер общины Тарас Громенко обнаружил нарушителей благодаря камерам видеонаблюдения. На записях видно, как один из юношей разливает жидкость, а другой ее поджигает.

Правонарушителями оказались местные 18-летние жители. После оперативного установления их личностей полицейский провел с ребятами беседу, во время которой они признались в своих действиях.

На молодых людей составили административный протокол по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Также полицейский отметил важность соблюдения общественного порядка и комендантского часа в период военного положения.

В громаде работают над усилением безопасности, в частности расширяют систему видеонаблюдения, что будет способствовать предупреждению правонарушений и более быстрому их раскрытию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция комендантский час

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приватизация госуниверситетов законом не предусмотрена – в МОН отреагировали на предложение Милованова купить Киево-Могилянскую академию

Ранее Тимофей Милованов публично призвал собрать средства «на покупку Могилянки народным сбором, чтобы обезопасить от влияния бизнеса и олигархов, а также Сороса».

Высший совет правосудия не смог избрать нового председателя

Состоялись выборы нового главы Высшего совета правосудия – ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов.

На должность председателя Высшего совета правосудия претендуют Григорий Усик и Александр Сасевич

Член ВСП Оксана Кваша выдвинула на должность председателя Высшего совета правосудия кандидатуру Григория Усика, а член ВСП Инна Плахтий выдвинула кандидатуру Александра Сасевича.

Высший совет правосудия выбирает нового главу — текстовая трансляция

27 января проходят выборы нового главы Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия отказал прокуратуре во временном отстранении судьи Анатолия Ивченко

ВСП, всесторонне исследовав позиции сторон, решила отказать в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи Хозяйственного суда Киева Анатолия Ивченко/

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду