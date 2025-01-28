В Карпатах ожидают лавины – туристов призвали воздержаться от прогулок в горах

Лавинная опасность 3-го уровня объявлена в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о лавинной опасности 3-го уровня в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей на период 27-28 января.

Согласно сообщению ГСЧС, оттепель, продолжающаяся в этих регионах, повлечет значительную снеголавинную опасность. Учитывая это, туристам и жителям рекомендуется избегать пребывания в горных районах и соблюдать все меры безопасности.

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