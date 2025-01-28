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Как работает система передачи заявлений через нотариусов, – объяснение Минюста

07:54, 28 января 2025
Обратиться можно как к государственному, так и частному нотариусу.
Как работает система передачи заявлений через нотариусов, – объяснение Минюста
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Согласно украинскому законодательству, одним из нотариальных действий является передача заявлений от физических и юридических лиц другим лицам. Такие заявления могут содержать важную информацию, в частности о событиях, обстоятельствах или намерениях сторон, которые имеют правовое значение. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Нотариус выступает как подтверждение того, что заинтересованному лицу была доведена до сведения необходимая информация. Это может касаться как физических, так и юридических лиц, при этом документы, оформленные как государственными, так и частными нотариусами, имеют одинаковую юридическую силу.

Передача заявлений осуществляется на основе устного обращения заинтересованных лиц и осуществляется лишь при условии, что заявления не противоречат закону и не содержат данных, порочащих честь и достоинство человека.

Заявления должны быть представлены нотариусу в надлежащей форме и не менее чем в двух экземплярах. Один из экземпляров пересылается по почте с уведомлением или передается адресату под расписку. Расходы на пересылку заявления покрывает заявитель.

Нотариус также может выдать свидетельство о передаче заявления по просьбе лица, которое подало заявление. Этот документ содержит содержание ответа на заявление или информацию об отсутствии ответа в установленный срок.

Передача заявления и выдача свидетельства являются самостоятельными нотариальными действиями, которые регистрируются в реестре нотариальных действий под отдельными номерами.

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нотариус Министерство юстиции Украины

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