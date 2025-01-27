Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — результати опитування

07:55, 27 січня 2025
«Судово-юридична газета» публікує результати опитування читачів стосовно того, хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру – хто і скільки голосів отримав.
До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — результати опитування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 23-24 січня «Судово-юридична газета» проводила онлайн-опитування серед читачів стосовно того, до кого з членів Вищої ради правосуддя є найбільша довіра.

Ми пропонували читачам, в першу чергу, суддям та представникам адвокатури і прокуратури, які брали участь чи спостерігали за роботою ВРП, відповісти на питання: «Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте».

Нагадаємо, що склад нинішньої ВРП пройшов перевірку за участі міжнародних експертів.

Отже, за результатами опитування рейтинг довіри до діючих членів ВРП склався наступним чином.

1 місце – Олександр Сасевич – 3241 голоси.

2 місце – Сергій Бурлаков – 3143 голоси.

3 місце – Станіслав Кравченко – 2855 голосів.

Стосовно інших членів ВРП голоси читачів, які взяли участь в опитуванні, розподілилися наступним чином.

•  Григорій Усик – 2636

•  Ольга Попікова – 2485

•  Олег Кандзюба – 767

•  Оксана Кваша – 391

•  Віталій Саліхов – 320

•  Олексій Мельник – 316

•  Микола Мороз – 306

•  Інна Плахтій – 188

•  Роман Маселко – 127

•  Олена Ковбій – 74

•  Алла Котелевець – 72

•  Дмитро Лук’янов – 66

•  Юлія Бокова – 59

•  Тетяна Бондаренко – 33

Зазначимо, що 27 січня відбудуться вибори голови ВРП. Не виключено, що за результатами висунення і голосування перевагу для обрання новим головою не зможе отримати жоден із кандидатів. У такому разі виконувати обовʼязки голови ВРП продовжить Дмитро Лукʼянов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формальні процедурні порушення Мін'юсту та принцип пропорційності: ключові висновки Верховного Суду щодо оскарження анулювання доступу до Державного реєстру речових прав

Поняття вини особи у публічно-правових відносинах не є вирішальним для оцінки правомірності рішення суб’єкта владних повноважень про притягнення до відповідальності – Верховний Суд.

Чи впоралася Вища рада правосуддя із завданням підвищити довіру до судової влади — підсумки опитування

«Судово-юридична газета» підсумовує результати опитування читачів стосовно того, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — результати опитування

«Судово-юридична газета» публікує результати опитування читачів стосовно того, хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру – хто і скільки голосів отримав.

Присяжних підвела бурхлива фантазія – Вища рада правосуддя закрила справу судді, яку присяжні звинуватили в ухваленні рішення всупереч їх голосам

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, яка виникла внаслідок непорозуміння між суддею та присяжними, завершилася на користь судді.

Батько на блокпосту сховав в автомобілі сина від ТЦК, але отримав від поліції протокол за статтею 130 — що вирішив суд

Суд вказав, що поліцейські упереджено поставилися до громадянина та зробили все, щоб протокол за ст. 130 став реальністю.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області