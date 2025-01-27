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Чи може роботодавець звільнити працівника у період служби за призовом під час мобілізації

09:08, 27 січня 2025
Чи існують законні підстави для звільнення працівника з роботи у період служби за призовом під час мобілізації.
Чи може роботодавець звільнити працівника у період служби за призовом під час мобілізації
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області роз’яснило, чи існують законні підстави для звільнення працівника з роботи у період служби за призовом під час мобілізації.

Частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України зі змінами передбачено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада.

Разом з тим, трудові відносини з працівником, призваним на військову службу, можуть бути припинені за бажанням працівника або за угодою сторін (на підставі заяви працівника).

Раніше ми повідомляли, як оформити відстрочку від мобілізації, якщо військовозобов’язаний є опікуном недієздатної людини.

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