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Військовозобов'язаний, який працює у фармкомпанії та має бронь, через суд зміг скасувати свою мобілізацію

19:10, 26 січня 2025
У Івано-Франківську чоловік звернувся до суду, щоб визнати свою мобілізацію незаконною та скасувати її.
Військовозобов'язаний, який працює у фармкомпанії та має бронь, через суд зміг скасувати свою мобілізацію
Колаж УНІАН
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У Івано-Франківську військовозобов’язаний через суд зобов’язав ТЦК скасувати його мобілізацію через наявність бронювання. Рішення у справі № 300/8891/24 оприлюднив Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

Як вказується у матеріалах справи, до суду звернувся мобілізований мешканець Прикарпаття. Він розповів, що працює водієм-експедитором у фармацевтичній компанії, яка визнана критично важливою, та має відстрочку від призову на військову службу. Попри наявність бронювання у листопаді 2024 року його мобілізували працівники районного ТЦК у Закарпатській області.

Позивач стверджує, що надав працівникам ТЦК усі необхідні документи, зокрема витяг з наказу Мінекономіки про своє бронювання, військово-облікований документ. Однак, позивача доставили до ТЦК, він пройшов ВЛК та був мобілізований.

Чоловік звернувся до суду, щоб скасувати свій призов на військову службу, також він хотів, щоб йому відшкодували середній заробіток та 200 тисяч гривень моральної шкоди.

Відповідачі, ТЦК та військова частина, заперечували проти задоволення позову.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи. Суддя встановив, що на момент мобілізації у позивача було чинне бронювання і його роботодавець дотримався передбаченої законодавством процедури.

«Не лише у військовозобов’язаного громадянина є обов’язок щодо повідомлення органів ТЦК про бронювання, а й органи ТЦК зобов’язані перевіряти та володіти інформацією щодо заброньованих осіб з метою недопущення протиправних дій», – вказано у рішенні суду.

Суд частково задовольнив позов чоловіка, наказ про його призов на військову службу визнали протиправним та скасували, а також зобов’язали командування військової частини виключити його зі списків особового складу.

Проте суд не задовольнив вимогу відшкодувати середній заробіток та 200 тисяч гривень моральної шкоди. Рішення суду ще можна оскаржити.

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