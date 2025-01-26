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Военнообязанный, работающий в фармкомпании и имеющий бронь, через суд смог отменить свою мобилизацию

19:10, 26 января 2025
В Ивано-Франковске мужчина обратился в суд, чтобы признать свою мобилизацию незаконной и отменить ее.
Военнообязанный, работающий в фармкомпании и имеющий бронь, через суд смог отменить свою мобилизацию
Коллаж УНИАН
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В Ивано-Франковске военнообязанный суд обязал ТЦК отменить его мобилизацию из-за наличия бронирования. Решение по делу №300/8891/24 обнародовал Ивано-Франковский окружной административный суд.

Как указывается в материалах дела, в суд обратился мобилизованный житель Прикарпатья. Он рассказал, что работает водителем-экспедитором в фармацевтической компании, которая признана критически важной и имеет отсрочку от призыва на военную службу. Несмотря на наличие бронирования в ноябре 2024 года, его мобилизовали работники районного ТЦК в Закарпатской области.

Истец утверждает, что предоставил работникам ТЦК все необходимые документы, в том числе выписку из приказа Минэкономики о своем бронировании, военно-учетном документе. Однако истца доставили в ТЦК, он прошел ВЛК и был мобилизован.

Мужчина обратился в суд, чтобы отменить свой призыв на военную службу, также хотел, чтобы ему возместили средний заработок и 200 тысяч гривен морального ущерба.

Ответчики, ТЦК и воинская часть возражали против удовлетворения иска.

Суд изучил все материалы и аргументы. Судья установил, что на момент мобилизации у истца было действующее бронирование и его работодатель соблюдал предусмотренную законодательством процедуру.

«Не только у военнообязанного гражданина есть обязанность по уведомлению органов ТЦК о бронировании, но и органы ТЦК обязаны проверять и владеть информацией о забронированных лицах с целью недопущения противоправных действий», – указано в решении суда.

Суд частично удовлетворил иск мужчины, приказ о его призыве на военную службу признали противоправным и отменили, а также обязали командование воинской части исключить его из списков личного состава.

Однако суд не удовлетворил требование возместить средний заработок и 200 тысяч гривен морального ущерба. Решение суда еще можно обжаловать.

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