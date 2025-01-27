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В Черкассах мужчина устроил стрельбу на остановке, чтобы разобраться в конфликте

07:37, 27 января 2025
Полицейские задержали злоумышленника, травмировавшего двух человек.
В Черкассах мужчина устроил стрельбу на остановке, чтобы разобраться в конфликте
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В Черкассах правоохранители задержали мужчину, который на остановке устроил стрельбу, чтобы разобраться в конфликте. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел 25 января около 21:00 недалеко от парка на Проспекте Победы в Черкассах. О стрельбе в полицию сообщили очевидцы.

По описанию, которое предоставили свидетели, злоумышленник разыскал и задержал наряд патрульной полиции неподалеку от места совершения преступления.

Правоохранители установили, что стрельбе предшествовал конфликт между задержанным и женщиной с мужчиной, стоявших на остановке общественного транспорта.

«Разбираться в конфликте 53-летний фигурант решил с помощью оружия и произвел выстрел в 23-летнего мужчину и ударил рукояткой пистолета по голове 35-летнюю женщину. Пострадавших медики скорой доставили в больницу», – рассказали в полиции.

Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке в соответствии со статьей 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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оружие Черкассы

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