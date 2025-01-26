В банкоматах Латвии исчезнет русский язык — что известно

Банкоматы будут настроены на латышский язык и официальные языки стран-членов ЕС.

В Латвии с 30 января вступят в силу изменения в закон о кредитных учреждениях, запрещающих использование русского языка в банкоматах. Об этом сообщает Delfi.

Указывается, что решение было принято правительством еще в прошлом году, хотя тогда возникали оговорки относительно возможного негативного влияния на пожилых людей.

Поправки были одобрены сеймом Латвии в сентябре, и, согласно новым требованиям, банкоматы будут настроены исключительно на латышский язык, а также могут поддерживать официальные языки стран-членов ЕС, Организации экономического сотрудничества и развития, а также стран-кандидатов.

Несмотря на улучшение безналичных расчетов, которые становятся все более популярными в стране, наличные деньги все еще остаются важным средством платежа.

Данные опроса «Платежный радар», проведенный Банком Латвии, свидетельствуют, что в феврале 2024 года наличные платежи составляли средне 23% от всех повседневных платежей.

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