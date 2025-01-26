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У банкоматах Латвії зникне російська мова — що відомо

20:05, 26 січня 2025
Банкомати матимуть налаштування на латиську мову та офіційні мови країн-членів ЄС.
У банкоматах Латвії зникне російська мова — що відомо
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В Латвії із 30 січня набудуть чинності зміни до закону про кредитні установи, які забороняють використання російської мови в банкоматах. Про це повідомляє Delfi.

Вказується, рішення було ухвалено урядом ще минулого року, хоча тоді виникали застереження щодо можливого негативного впливу на літніх людей.

Поправки були схвалені сеймом Латвії у вересні, і, згідно з новими вимогами, банкомати матимуть налаштування виключно на латиську мову, а також можуть підтримувати офіційні мови країн-членів ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також країн-кандидатів.

Попри покращення безготівкових розрахунків, які стають все більш популярними в країні, готівка все ще залишається важливим засобом платежу.

Дані опитування «Платіжний радар», яке провів Банк Латвії, свідчать, що у лютому 2024 року готівкові платежі становили середньо 23% від усіх повсякденних платежів.

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Латвія

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