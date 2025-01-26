У банкоматах Латвії зникне російська мова — що відомо

Банкомати матимуть налаштування на латиську мову та офіційні мови країн-членів ЄС.

В Латвії із 30 січня набудуть чинності зміни до закону про кредитні установи, які забороняють використання російської мови в банкоматах. Про це повідомляє Delfi.

Вказується, рішення було ухвалено урядом ще минулого року, хоча тоді виникали застереження щодо можливого негативного впливу на літніх людей.

Поправки були схвалені сеймом Латвії у вересні, і, згідно з новими вимогами, банкомати матимуть налаштування виключно на латиську мову, а також можуть підтримувати офіційні мови країн-членів ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також країн-кандидатів.

Попри покращення безготівкових розрахунків, які стають все більш популярними в країні, готівка все ще залишається важливим засобом платежу.

Дані опитування «Платіжний радар», яке провів Банк Латвії, свідчать, що у лютому 2024 року готівкові платежі становили середньо 23% від усіх повсякденних платежів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.