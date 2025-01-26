У ПФУ пояснили, чи можна змінити дату отримання пенсії

Пенсіонери можуть подати заяву на зміну способу виплати пенсії, проте саме дата отримання грошей не може бути змінена.

Деякі пенсіонери стикаються з незручностями через дату отримання пенсійних виплат. Це може бути пов’язано, зокрема, з необхідністю вчасно сплачувати комунальні послуги. Тому вони часто бажають перенести дату виплат, наприклад, з 16-го числа на 5-те.

У Пенсійному фонді розповіли, чи можна змінити дату виплати пенсії.

Так, пенсія в Україні виплачується за місцем проживання через відділення поштового звʼязку, в тому числі з доставленням додому.

«Пенсія виплачується з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі», — зазначили в ПФУ.

Дата отримання пенсії встановлюється відповідно до графіка її виплати в Україні та складається згідно з територіальними дільницями.

У Пенсійному фонді зауважили, що пенсіонери можуть подати заяву на зміну способу виплати пенсії, проте саме дата отримання грошей не може бути змінена на прохання особи.

Раніше ми повідомляли, як перевести пенсію з пошти на банк.

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