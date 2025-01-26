Учасник The Beatles Пол Маккартні закликав захистити авторські права артистів від штучного інтелекту

Музикант заявив, що штучний інтелект може бути використаний для «обкрадання» артистів.

Відомий музикант, один із засновників і учасників легендарного гурту The Beatles Пол Маккартні попередив про небезпеку штучного інтелекту для митців. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, штучний інтелект може бути використаний для «обкрадання» артистів.

Так, у грудні Велика Британія запропонувала художникам ліцензувати свої роботи для використання в навчанні штучного інтелекту, але також заявила, що має бути виняток, «щоб підтримати використання широкого спектру матеріалів розробниками ШІ, права на які не були захищені».

За словами Маккартні, він стурбований тим, що тільки технологічні гіганти отримають вигоду, якщо авторські права не будуть належним чином захищені.

«Штучний інтелект - це чудова річ, але він не повинен обкрадати творчих людей. Переконайтеся, що ви захищаєте творчих мислителів, творчих художників, інакше у вас їх не буде. Ось так просто», - сказав музикант.

Він закликав британський уряд переконатися, що майбутні реформи авторського права захистять творчі індустрії.

Уряд Сполученого Королівства наразі проводить консультації своїх реформ у сфері авторського права, заявляючи, що існує правова невизначеність щодо того, як застосовуються існуючі закони в Британії, що ризикує підірвати інвестиції та впровадження технологій штучного інтелекту.

Музикант заявив, що існує ризик того, що артисти можуть втратити, якщо зміни не будуть враховані належним чином.

«Ви отримуєте молодих хлопців, дівчат, які пишуть прекрасну пісню, і вони не володіють нею, і вони не мають до неї ніякого відношення, і будь-хто, хто хоче, може просто вкрасти її. Правда в тому, що гроші кудись йдуть, і вони потрапляють на стрімінгові платформи - хтось їх отримує, і це має бути людина, яка їх створила. Це не має бути просто якийсь технологічний гігант десь», – зазначив засновник The Beatles.

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