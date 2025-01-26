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Участник The Beatles Пол Маккартни призвал защитить авторские права артистов от искусственного интеллекта

18:15, 26 января 2025
Музыкант заявил, что искусственный интеллект может быть использован для обворовывания артистов.
Участник The Beatles Пол Маккартни призвал защитить авторские права артистов от искусственного интеллекта
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Известный музыкант, один из основателей и участников легендарной группы The Beatles Пол Маккартни предупредил об опасности искусственного интеллекта для художников. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, искусственный интеллект может быть использован для обворовывания артистов.

Так, в декабре Великобритания предложила художникам лицензировать свои работы для использования в обучении искусственному интеллекту, но также заявила, что должно быть исключение, чтобы поддержать использование широкого спектра материалов разработчиками ИИ, права на которые не были защищены.

По словам Маккартни, он озабочен тем, что только технологические гиганты извлекут выгоду, если авторские права не будут должным образом защищены.

«Искусственный интеллект – это замечательная вещь, но он не должен обворовывать творческих людей. Убедитесь, что вы защищаете творческих мыслителей, творческих художников, в противном случае у вас их не будет. Вот так просто», – сказал музыкант.

Он призвал британское правительство убедиться в том, что будущие реформы авторского права защитят творческие индустрии.

Правительство Соединенного Королевства проводит консультации своих реформ в области авторского права, заявляя, что существует правовая неопределенность относительно того, как применяются существующие законы в Британии, что рискует подорвать инвестиции и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Музыкант заявил, что существует риск того, что артисты могут потерять, если изменения не будут учтены должным образом.

«Вы получаете молодых парней, девушек, которые пишут прекрасную песню, и они не владеют ею, и они не имеют к ней никакого отношения, и любой желающий может просто украсть ее. Правда в том, что деньги куда-то уходят, и они попадают на стриминговые платформы – кто-то их получает, и это должен быть человек, который их создал. Это не должно быть просто какой-то технологический гигант где-то», – отметил основатель The Beatles.

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искусственный интеллект технологии ИИ шоу-бизнес

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