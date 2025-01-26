Может ли работодатель уволить работницу в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет

Женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, не только запрещено увольнять по инициативе работодателя, но и занимаемую им должность сокращать нельзя.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда рассказали о гарантиях для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет.

Так, согласно ч. 3 ст. 184 Кодекса законов о труде Украины увольнять женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, работодателям запрещено. Эта норма касается как работающих женщин, так и находящихся в отпуске. На их место могут принять только временного работника, чтобы не останавливался рабочий процесс.

Согласно ч. 4 ст. 179 КЗоТ Украины отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, предоставляется по желанию. Это значит, что женщина не только решает сама – брать ее или нет, но может вообще не идти в такой отпуск, или прервать ее в любой момент, исходя из собственных соображений и потребностей.

Единственное, что для этого нужно – это подать работодателю соответствующее заявление. Текст заявления может быть произвольным, но обязательно следует указать дату желаемого начала работы. Такое заявление может быть подано лично или отправлено по почте. Также, по желанию, работница может выйти на работу на неполный рабочий день, заранее согласовав это с работодателем. В таком случае это условие тоже нужно указать в заявлении.

Временного работника, занимающего должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, принимают на работу по срочному трудовому договору. В случае досрочного выхода на работу основного работника он подлежит увольнению на основании п. 2 ст. 36 КЗоТ Украины.

Если случилось так, что женщина вышла на работу досрочно, а затем решила возобновить отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет – это тоже разрешается. Для повторного предоставления отпуска необходимо написать соответствующее заявление. Прекращение и возобновление отпуска по уходу за ребенком может повторяться неограниченное количество раз до момента, когда ребенку исполнится три года.

Работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, наделены отдельным правовым статусом. Государство гарантирует двойную защиту прав таких работников и не разрешает высвобождение занимаемых ими должностей в одностороннем порядке – по инициативе работодателя в связи с сокращением численности и/или штата работников (ст. 40 КЗоТ Украины).

Во-первых, на время отпуска гарантируется сохранение места работы (должности) (ч. 3 ст. 2 Закона Украины «Об отпусках»).

Во-вторых, увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации , когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. В период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора (ч. 3 ст. 184 КЗоТ Украины).

Женщину, которая находится в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, не только запрещено увольнять по инициативе работодателя, но и занимаемую им должность сокращать нельзя.

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