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Президента Южной Кореи Юн Сок Йоля обвинили в мятеже - ему может угрожать заключение

16:43, 26 января 2025
Прокуратура предъявила обвинение в руководстве восстанием президенту Юн Сок Йолю.
Президента Южной Кореи Юн Сок Йоля обвинили в мятеже - ему может угрожать заключение
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В Южной Корее прокуратура предъявила обвинение президенту Юн Сок Йолю в мятеже из-за того, что он ввел в стране военное положение 3 декабря 2024 года. Об этом сообщают Reuters и Yonhap.

Юн Сок Йоля обвиняют в сговоре с бывшим министром обороны Ким Йон Хеном и другими чиновниками.

Указывается, что, вводя в стране военное положение, они якобы хотели подстрекать мятеж, несмотря на отсутствие каких-либо признаков войны, вооруженного конфликта или национального кризиса.

Отстраненный президент также обвиняется в том, что он планировал арестовать и задержать ключевых политических деятелей, включая спикера Национального собрания У Вон Сиком, председателей конкурирующих партий и сотрудников Службы по надзору за выборами.

Также обвинение говорит, что Юн специально направил военных в парламент, чтобы они помешали парламентариям отменить военное положение.

Обвинение появилось за день до того, как срок содержания Юна под стражей должен был истек. По законам Южной Кореи, подозреваемый должен быть освобожден из-под ареста, если до конца срока задержания ему не предъявлены обвинения.

В случае, если его признают виновным, Юну может грозить многолетнее заключение за его указ о военном положении, который должен был запретить политическую и парламентскую деятельность и контролировать СМИ.

«Прокуратура решила предъявить обвинения Юн Сок Йолю, обвиняемого в том, что он был руководителем мятежа. Наказание предводителя мятежа теперь наконец-то начнется», — заявил на пресс-конференции спикер Демократической партии Хан Мин Су.

За мятеж в стране грозит пожизненное или смертная казнь, однако смертные приговоры уже не исполнялись годами.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во второй раз предстанет перед Конституционным судом.

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Южная Корея

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