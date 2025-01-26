Никакого «мирного плана» за «100 дней» не существует в реальности, — Андрей Ермак

Глава Офиса Президента заявил, что под это маскируют только вбросы, чаще всего легализующие россияне.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что никакого «мирного плана» за «100 дней» в реальности не существует.

Он подчеркнул, что распространенная информация является российскими информационными вбросами.

«Никаких «мирных планов за 100 дней» у медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, чаще всего легализующие россияне», - отметил Ермак.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине через сто дней. Некоторые СМИ отмечали, что в США хотят окончание войны до 9 мая 2025 года.

Как сообщалось, новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

А Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предполагал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

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