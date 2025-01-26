Жодного «мирного плану» за «100 днів» не існує в реальності, — Андрій Єрмак

Очільник Офісу Президента заявив, що під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни.

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що жодного «мирного плану» за «100 днів» в реальності не існує.

Він наголосив, що поширена інформація є російськими інформаційними вкидами.

«Жодних «мирних планів за 100 днів» у медіа НЕ існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни», - зазначив Єрмак.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів. Деякі ЗМІ зазначали, що буцімто у США хочуть закінчення війни до 9 травня 2025 року.

Як повідомлялося, новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа. За його словами, війну потрібно закінчити так, аби не побачити її відновлення через 2-3 роки.

А Глава держави Володимир Зеленський час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради заявив, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

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