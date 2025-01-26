На Дніпропетровщині викрили адвоката, який за $12000 обіцяв «потрібну» довідку ВЛК

Адвокат обіцяв «вплинути на посадових осіб територіального центра комплектування та соціальної підтримки» та ВЛК.

В Дніпропетровській області правоохоронці викрили та затримали діючого адвоката після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч доларів. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Правоохоронці встановили, що адвокат обіцяв «вплинути на посадових осіб територіального центра комплектування та соціальної підтримки, ВЛК», щоб домогтися визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби, що дозволило б йому виїхати за кордон.

Під час обшуку автомобіля підозрюваного виявлені військово-облікові документи на трьох військовозобов’язаних осіб із резолюціями діючих керівників ТЦК та гербовою печаткою та грошові кошти отримані як неправомірна вигода.

Адвокату повідомлено про підозру за фактом впливу на посадових осіб ТЦК та СП щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – взяття під варту з правом внесення застави 500 тис. грн.

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