В Днепропетровской области разоблачили адвоката, который за $12000 обещал «нужную» справку ВВК

Адвокат обещал «повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки» и ВВК.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили и задержали действующего адвоката после получения им неправомерной выгоды в размере 12 тысяч долларов. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Правоохранители установили, что адвокат обещал «воздействовать на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки, ВВК», чтобы добиться признания военнообязанного непригодным к военной службе, что позволило бы ему выехать за границу.

Во время обыска подозреваемого обнаружены военно-учетные документы на трех военнообязанных лиц с резолюциями действующих руководителей ТЦК и гербовой печатью и денежные средства получены как неправомерная выгода.

Адвокату сообщили о подозрении по факту влияния на должностных лиц ТЦК и СП о признании военнообязанного непригодным к военной службе. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу с правом внесения залога 500 тыс. грн.

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