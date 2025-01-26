Украинцам объяснили, как зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, если потерян документ

Если потерян, испорчен или поврежден документ, удостоверяющий обретение права собственности или других вещных прав, владельцу необходимо обратиться с заявлением о регистрации такого права к государственному регистратору прав.

Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции в г. Киев объяснил, как зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, если потерян документ.

Згідно із п.1 ч.1 ст.2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закон) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Одним із принципів державної реєстрації прав, визначених ч.1 ст.3 Закону є гарантування державою об’єктивності, достовірності та повноти відомостей про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження.

Також зазначено, що речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за умови, якщо реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення (ч.3 ст.3 Закону).

В свою чергу, питання державної реєстрації прав у зв’язку із втратою документа, врегульовано п.53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ 25.12.2015 № 1127 (із змінами).

Якщо втрачено, зіпсовано чи пошкоджено документ, що посвідчує набуття права власності або інших речових прав, похідних від права власності, реєстрацію яких було проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, власнику необхідно звернутися із заявою про реєстрацію такого права до державного реєстратора прав.

Під час реєстрації державний реєстратор в обов’язковому порядку перевіряє наявність зареєстрованих до 2013 року прав на підставі втрачених, зіпсованих, пошкоджених документів у Державному земельному кадастрі (якщо це земельна ділянка) чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (якщо це закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва), або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

Якщо інформація про зареєстровані права підтверджується – проводиться державна реєстрація, при цьому у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зазначаються відомості про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа. У протилежному випадку – державний реєстратор вимушений відмовити.

Надання заявником копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа чинним законодавством вже не передбачено.

Також варто зауважити, що адміністративний збір за таку державну реєстрацію не справляється (п.1 ч.9 ст.34 Закону).

Якщо документ, що посвідчує право (державний акт на право власності чи постійного користування земельною ділянкою або свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи нотаріальний договір, свідоцтво) втрачено після того, як записи були внесені до Державного реєстру прав, то жодних реєстраційних дій вчиняти не потрібно, оскільки зареєстровані речові права підтверджуються інформацією з реєстру.

Водночас, за загальним правилом, передбаченим ч.5 ст.3 Закону, державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого майна.

Однак, на підставі рішення Міністерства юстиції України державна реєстрація права власності та інших речових прав у визначених випадках може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, або незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Так, згідно із положеннями наказу Мін’юсту від 09.06.2023 № 2179/5 «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» незалежно від місцезнаходження нерухомого майна проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь.

Крім цього, незалежно від місцезнаходження нерухомого майна можна проводити реєстраційні дії на підставі судових рішень.

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